Verteidigungsministerin Lambrecht in Mali (Michael Kappeler / dpa / Michael Kappeler)

Die SPD-Politikerin landete in der Nacht in der Hauptstadt Bamako. Es ist ihr erster Besuch in Mali seit der Entscheidung für den Abzug der deutschen Blauhelm-Soldaten. Neben Treffen mit Armeeangehörigen sind laut Ministerium auch politische Gespräche geplant.

Die Bundesregierung hatte vor gut drei Wochen beschlossen, die deutsche Beteiligung an der UNO-Mission Minusma bis Mai 2024 zu beenden. Hintergrund sind Streitigkeiten zwischen den Militärmachthabern und der Mission. Derzeit sind rund 1.200 Bundeswehr-Soldatinnen und -Soldaten in Mali stationiert.

Diese Nachricht wurde am 15.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.