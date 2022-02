Bundesverteidigungsministerin Lambrecht und Arvydas Anusauskas, Verteidigungsminister von Litauen, treffen auf dem Militärstützpunkt Rukla ein. (dpa/Mindaugas Kulbis)

Lambrecht sagte vor den Soldaten am Militärstandort Rukla, man setze auf eine diplomatische Lösung der Russland-Krise. Doch dazu bedürfe es einer glaubwürdigen militärischen Abschreckung. Die Ministerin warnte, Russland trete als Aggressor auf, und es sei ungewiss, wie weit die russische Seite ihre Aggressionen treiben werde.

Bei einer Pressekonferenz zusammen mit dem litauischen Verteidigungsminister Anusauskas erklärte die Ministerin außerdem die Bereitschaft Deutschlands, weitere Soldaten zu den NATO-Truppen "beizusteuern".

Deutschland hat seine Truppen in Litauen wegen der Spannungen mit Russland zuletzt von 550 Soldaten auf rund 900 aufgestockt. Angesichts der Gefahr eines drohenden Krieges in der Ukraine stärkt die NATO ihre Ostflanke und hat weitere Truppen entsandt, unter anderem in die baltischen Staaten.

Diese Nachricht wurde am 22.02.2022 im Programm Deutschlandfunk Nova gesendet.