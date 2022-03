Christine Lambrecht (SPD), Verteidigungsministerin (picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild)

Deutschland sei in der neuen Realität angekommen und stelle sich den Folgen, sagte die SPD-Politikerin bei Gesprächen in der Denkfabrik Atlantic Council in Washington. Die Bundesrepublik werde die Planungsziele der NATO erreichen - und zwar schneller als versprochen. Man werde die bereits geplante Heeresdivision zwei Jahre vor der Zeit, also schon 2025, einsatzbereit melden.

Die Ministerin betonte zugleich, dass es keine Militarisierung deutscher Politik geben werde. Im Vordergrund stehe der Dialog und der Versuch der Verständigung. Zudem werde man immer eng eingebunden bleiben in die Europäische Union, die NATO und die Vereinten Nationen.

Diese Nachricht wurde am 30.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.