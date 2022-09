Bundesverteidigungsministerin Lambrecht (Kay Nietfeld/dpa)

Die SPD-Politikerin sagte vor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik in Berlin, Deutschland müsse eine Führungsrolle in Europa und der Welt übernehmen. Dies sei allein schon auf wegen der Größe, der geografischen Lage und der Wirtschaftskraft Deutschlands geboten. Die Bundesregierung müsse dafür gemäß dem NATO-Ziel dauerhaft zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts in die Verteidigung investieren. Garantiert werde die Sicherheit Europas nach wie vor vom wichtigsten Verbündeten, den USA. Deutschland sei aber bereit, die Vereinigten Staaten in Europa zu entlasten und damit entscheidend zu einer fairen Lastenteilung beizutragen.

Die US-Botschafterin in Berlin, Gutmann, hatte gestern im ZDF im Hinblick auf die Unterstützung der Ukraine betont, dass sie höhere Erwartungen an die Bundesrepublik habe. Deutschland wolle eine Führungsrolle einnehmen und man erwarte, dass dies auch erfüllt werde, unterstrich die US-Diplomatin.

Diese Nachricht wurde am 12.09.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.