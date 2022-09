Bundesverteidigungsministerin Lambrecht (Kay Nietfeld/dpa)

In einer Grundsatzrede zur geplanten neuen nationalen Sicherheitsstrategie verwies die SPD-Politikerin in Berlin auf die Folgen des Angriffskriegs Russlands auf die Ukraine. Die damit verbundene Zeitenwende mache es notwendig, die Bundeswehr und auch den europäischen Pfeiler der NATO insgesamt nachhaltig zu stärken, so etwa an der Ostflanke.

Insgesamt müsse die EU einen größeren Beitrag für ihre Sicherheit leisten, betonte die Ministerin auch mit Blick auf die zunehmende Konzentration der USA auf den pazifischen Raum. Kritik an Lambrecht kam aus der Unionsfraktion. Der CSU-Verteidigungspolitiker Hahn beklagte ein komplettes Fehlen an strategischem Denken. Was Lambrecht präsentiere, sei alter Wein in neuen Schläuchen, sagte Hahn "Augsburger Allgemeinen".

Diese Nachricht wurde am 12.09.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.