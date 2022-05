Flug mit Regierungshubschrauber

Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) (dpa/Ole Spata)

Im ZDF kündigte die SPD-Politikerin an, es würden Konsequenzen gezogen, damit solche Vorwürfe künftig nicht mehr möglich seien. Als Juristin, Ministerin und Bürgerin sei es ihr wichtig, dass alle ihre Entscheidungen rechtlich korrekt seien. Das sei auch der Fall gewesen, die Kostenübernahme für den Flug sei erfolgt. Als Ministerin habe sie sehr wenig Zeit für Privatleben. Aber als Mutter sei es ihr auch wichtig, den Kontakt zu ihrem Sohn zu halten, sagte Lambrecht. Dafür bitte sie um Verständnis.

Die Ministerin hatte in einem Regierungshubschrauber zu einem Truppenbesuch in Norddeutschland Mitte April ihren 21-jährigen Sohn mitgenommen. Am nächsten Tag und nach einer Hotelübernachtung ging es mit Auto und Personenschützern auf die nahe Insel Sylt.

Strack-Zimmermann stellt sich hinter Lambrecht

Die FDP-Politikerin Strack-Zimmermann nahm Lambrecht in der Diskussion in Schutz. In der Ukraine tobe ein Krieg und Deutschland leiste sich eine Debatte über so ein Thema, sagte die Vorsitzende des Bundestags-Verteidigungsausschusses im Deutschlandfunk. Wer im Glashaus sitze, solle nicht mit Steinen werfen.

