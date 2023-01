Personalentscheidung

Christine Lambrecht hat ihren Rücktritt vom Amt als Verteidigungsministerin erklärt. (picture alliance / dpa / Kai Nietfeld)

Das sagte Bundesarbeitsminister Heil im ARD-Fernsehen. Er selbst habe in seinem Ressort "noch eine ganze Menge vor", erklärte der SPD-Politiker. Heil bezog sich dabei auf Personalspekulationen, in denen er als ein möglicher Nachfolger Lambrechts gehandelt wurde.

Die Ministerin hatte am Vormittag schriftlich mitgeteilt, sie habe Bundeskanzler Scholz um ihre Entlassung gebeten. Scholz nahm ihre Demission an und dankte Lambrecht für ihre Arbeit. Derzeit ist sie kommissarisch im Amt. Lambrecht äußerte sich nicht persönlich zu ihrem Rückzug. In ihrer schriftlichen Erklärung nannte sie die Medienberichterstattung als Grund für ihre Entscheidung. Eigene Fehler räumte die SPD-Politikerin nicht ein.

