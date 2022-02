Bundesverteidigungsministerin Lambrecht und Arvydas Anusauskas, Verteidigungsminister von Litauen, treffen auf dem Militärstützpunkt Rukla ein. (dpa/Mindaugas Kulbis)

Denkbar sei es, weitere Kräfte zu Land, zu Wasser und in der Luft für die Nato-Truppe bereitzustellen, sagte Lambrecht bei ihrem Besuch der in Litauen stationierten deutschen Soldaten der NATO-Streitkräfte. - Deutschland hatte seine Truppen in Litauen wegen der Spannungen mit Russland zuletzt von 550 Soldaten auf rund 900 aufgestockt. Angesichts der Gefahr eines drohenden Krieges in der Ukraine stärkt die NATO ihre Ostflanke und hat weitere Truppen entsandt, unter anderem in die baltischen Staaten.

Diese Nachricht wurde am 22.02.2022 im Programm Deutschlandfunk Nova gesendet.