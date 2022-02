Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht, SPD (AFP/PETRAS MALUKAS)

Verteidigungsministerin Lambrecht sagte den Funke Medien, man sei im Gespräch darüber, was genau sinnvoll wäre. Deutschland leiste bereits einen sehr wichtigen Beitrag in Litauen, wo man als einziges Land der EU eine Battlegroup führe. Grundsätzlich stünden Truppen zur Verstärkung bereit. Darüber hinaus würden Eurofighter zur Luftüberwachung nach Rumänien verlegt. Jeder in der Nato könne sich auf Deutschland verlassen, betonte die Ministerin.

Deutschland ist seit fünf Jahren Führungsnation beim Nato-Einsatz in Litauen und stellt etwa die Hälfte der 1.200 Männer und Frauen der multinationalen Einheit. Bundeskanzler Scholz empfängt am Donnerstag die Staats- und Regierungschefs der baltischen Staaten in Berlin. Dabei stehen die Ukraine-Krise und die Sicherheitslage in Osteuropa im Mittelpunkt.

Diese Nachricht wurde am 06.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.