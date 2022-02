Die Bundeswehr ist beteiligt an der EU-Ausbildungsmission in Mali. (Nicolas Remene/MAXPPP)

Sie sei sehr skeptisch, ob man sich tatsächlich weiter vor Ort engagieren könne, sagte die SPD-Politikerin im ZDF. Sie habe den Eindruck, dass man nicht länger willkommen sei. Der Generalinspekteur der Bundeswehr, Zorn, sieht wachsende Gefahren bei der Mission. Die Sicherheitslage in Mali habe sich weiter verschlechtert, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. In dem Land breiteten sich die Terrorgruppen weiter aus. Hinzu kämen Spannungen mit der Militärjunta.

Die Bundeswehr ist in Mali mit insgesamt 1.400 Soldaten an der EU-Ausbildungsmission und der UNO-Mission Minusma beteiligt. Im vergangenen Jahr hat das Militär die Macht in dem Land übernommen. Zuletzt gab es Spannungen zwischen der Führung Malis und der einstigen Kolonialmacht Frankreich.

Diese Nachricht wurde am 06.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.