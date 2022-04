Auslandseinsatz

Bundesverteidigungsministerin Lambrecht hat im westafrikanischen Mali deutsche Soldaten besucht. (Kay Nietfeld/dpa)

Insbesondere bei der EU-Ausbildungsmission EUTM stelle sich die Frage, ob Deutschland dieses Regime unterstützen wolle. Lambrecht verwies auf Vorwürfe, die malische Armee habe zuletzt bei einem Großeinsatz in Moura etwa 300 Zivilisten getötet. Zugleich lobte Lambrecht bei einem Treffen mit deutschen Soldaten in Gao im Norden des Landes die Arbeit der Bundeswehr, die malische Streitkräfte ausbildet.

Deutschland ist in Mali mit bis zu 1.700 Soldaten an der EU-Ausbildungsmission EUTM und an der UNO-Stabilisierungsmission Minusma beteiligt. Beide Mandate sind bis Ende Mai befristet. Seit einem Putsch vor knapp einem Jahr wird der westafrikanische Krisenstaat von einer Junta geführt, die enge Beziehungen zu Russland pflegt.

Diese Nachricht wurde am 10.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.