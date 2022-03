Verteidigungsministerin Lambrecht stellt der Ukraine weitere Unterstützung in Aussicht. (picture alliance/dpa)

Die per Video übertragene Rede habe alle sehr betroffen gemacht, weil sie nochmal deutlich gemacht habe, in welcher Situation sich die Menschen in der Ukraine befänden, sagte Lambrecht bei einem Treffen mit Nato-Generalsekretär Stoltenberg. Die Lage zeige, dass gehandelt werden müsse, und es werde auch gehandelt, betonte die SPD-Politikerin. Allerdings werde über militärische Lieferungen nicht mehr detailliert öffentlich gesprochen, damit diejenigen, die diese Lieferungen durchführten, nicht zur Zielscheibe würden.

Stoltenberg war am Vormittag mit Bundeskanzler Scholz zusammengetroffen. Dabei bekräftigte der deutsche Regierungschef, dass die Nato nicht militärisch in den Krieg in der Ukraine eingreifen wird. Stoltenberg betonte, es sei die Verantwortung der Militärallianz, zu verhindern, dass dieser Konflikt weiter eskaliere.

Diese Nachricht wurde am 17.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.