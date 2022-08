Lambrecht sieht kaum noch Spielraum bei Waffenlieferungen an die Ukraine. (Mohssen Assanimoghaddam/dpa)

Man komme an die Grenzen dessen, was man abgeben könne, sagte die SPD-Politikerin am Rande der Kabinettsklausur in Meseberg bei Berlin. In ihrem Amt müsse sie darauf achten, dass die Bundeswehr auch weiterhin die Landes- und Bündnisverteidigung gewährleisten könne. Die Truppe hatte unter anderem Panzerhaubitzen und Raketenwerfer an Kiew abgegeben.

Lambrecht äußerte sich zudem optimistisch zu einer baldigen Einigung mit Griechenland über einen Ringtausch. Dabei bietet Deutschland seinen Verbündeten Panzer an, die neben der Bundeswehr auch aus Beständen der Industrie kommen können. Die Länder liefern dann ihrerseits Panzer sowjetischer Bauart an die ukrainische Armee, die mit deren Bedienung vertraut ist.

Ähnliche Vereinbarungen bestehen bereits mit der Slowakei und Tschechien.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 30.08.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.