NATO-Treffen

Bundesverteidigungsministerin Lambrecht (SPD) (AFP/PETRAS MALUKAS)

Bundesverteidigungsministerin Lambrecht unterzeichnete am Rande des NATO-Treffens in Brüssel eine Erklärung zur "European Sky Shield" Initiative. Über das Projekt wollen die Länder gemeinsam Waffensysteme einkaufen, die dann zusammen möglichst günstig ein großes Gebiet abdecken. Im derzeitigen Schutzschirm für Europa gibt es Defizite beispielsweise im Bereich ballistischer Raketen, die auf ihrer Flugbahn große Höhen erreichen. Aber auch bei der Abwehr von Drohnen und Marschflugkörpern bestehen Lücken. Bislang war die Abwehr vor allem auf mögliche Bedrohungen aus dem Iran ausgerichtet. Durch den russischen Angriff auf die Ukraine hat sich die Bewertung der Sicherheitslage in Europa geändert. Beteiligt an der Initiative sind neben Deutschland unter anderem die Niederlande, Finnland und Großbritannien.

Deutschland verfügt momentan über zwölf Abschussanlagen für die Luftverteidigung - das reicht aber nicht aus, um das gesamte Land zu schützen.

Diese Nachricht wurde am 13.10.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.