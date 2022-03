Treffen mit Guterres

Christine Lambrecht (SPD), Verteidigungsministerin (picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild)

Sie finde zwar, dass Deutschland in dem westafrikanischen Land engagiert bleiben sollte, sagte die SPD-Politikerin in New York. Dafür müsste aber der bestmögliche Schutz der Soldaten gewährleistet sein - und das gelinge noch nicht. Hintergrund ist der angekündigte Truppenabzug Frankreichs aus Mali. Dadurch entstehe eine Lücke, die wieder gefüllt werden müsse, sagte Lambrecht. Die Ministerin hatte in New York unter anderem UNO-Generalsekretär Guterres getroffen.

Diese Nachricht wurde am 01.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.