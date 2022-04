Dienstreise

Die Bundeswehr in Mali (07.07.2021) (picture alliance / dpa/Bundeswehr / A. Brühl)

Sie landete am späten Nachmittag mit ihrer Delegation auf dem Flughafen der Hauptstadt Bamako. Vor der Entscheidung über das weitere Engagement der Bundeswehr will sich die SPD-Politikerin nach eigenem Bekunden ein Bild von der Einsatzlage in dem westafrikanischen Land machen. Lambrecht hatte bereits erklärt, sie könne sich eine weitere Beteiligung an der EU-Ausbildungsmission EUTM nicht vorstellen. Seit vergangenen Mai wird der Krisenstaat von einer Militärjunta geführt, die etwa enge Beziehungen zu Russland pflegt. Die Bundeswehr ist auch an der UNO-Mission Minusma beteiligt. Bei dieser muss noch entschieden werden, ob und wie Fähigkeiten etwa bei der Sanitätsversorgung und beim Einsatz von Kampfhubschraubern nach dem Truppenabzug Frankreichs ersetzt werden können.

Der Besuch in der malischen Hauptstadt bildet den Auftakt zu einer mehrtägigen Westafrika-Reise Lambrechts.

Diese Nachricht wurde am 08.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.