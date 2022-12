Medienberichte

Alexander Graf Lambsdorff (FDP) (imago/allefarben-foto)

Darauf habe sich die Ampel-Koalition verständigt, berichtet das Portal "The Pioneer" unter Berufung auf Regierungskreise. Auch der "Spiegel" meldete die Personalie. Dem Bericht von "The Pioneer" zufolge einigte sich die Koalition auf die Besetzung mehrerer hochrangiger Botschafter-Posten. So solle der Staatssekretär im Auswärtigen Amt und frühere Botschafter in London, Michaelis, neuer deutscher Botschafter in Washington werden. Er und Lambsdorff sollen demnach beide im Sommer ihre neuen Posten antreten.

