Der EU-Gipfel hat der britischen Premierministerin Theresa May nur vage Versprechungen gemacht, was den Brexit-Vertrag angeht. Klare Änderungen gibt es keine. Und der FDP-Europapolitiker Lambsdorff stellt denn auch klar, dass die neuen Zusicherungen beim "Backstop" keinerlei neue Qualität geschweigedenn rechtliche Bindung hätten.

Der Vizevorsitzende der FDP-Bundestagsfraktion sagte im Deutschlandfunk (Audio-Link), die Zusicherungen seien keine Lösung für das Problem, das die britische Premierministerin May im Unterhaus habe. Lambsdorff betonte, May müsse jetzt innenpolitisch sehen, wie sie Gegner auf ihre Linie bringe und eine Mehrheit für das Brexit-Abkommen erreiche.

"It would apply temporarily"

Die 27 Staats- und Regierungschefs hatten gestern beim Gipfel in Brüssel gemeinsam erklärt, man werde London versichern, dass die Auffanglösung für Irland - der sogenannte Backstop - möglichst vermieden und wenn, dann nur vorübergehend gelten soll. Durch den Backstop soll Großbritannien in einer Zollunion mit der EU bleiben, um eine harte Grenze zwischen dem EU-Staat Irland und dem zu Großbritannien gehörenden Nordirland zu verhindern. Viele EU-Gegner befürchten, dass Großbritannien unbefristet in der Zollunion bleibt und deshalb keine eigenen Handelsabkommen abschließen kann. May bat ihre EU-Kollegen eindringlich um Unterstützung. In ihrem Land habe sich der Eindruck verbreitet, die Nordirland-Klausel in dem Austrittsvertrag sei eine "Falle, aus der das Vereinigte Königreich nicht mehr herauskommt", sagte sie nach Angaben ihres Büros. Doch, so berichtet Stefan Heinlein im Dlf: "Ihr Wunschzettel ist von ihren europäischen Amtskollegen nicht erfüllt worden."

Hard brexit ohne Vertrag ist nicht vom Tisch

Der österreichische Bundeskanzler Kurz erklärte auf dem EU-Gipfel, man sei fest entschlossen, zügig Vertragsverhandlungen über die künftigen Beziehungen aufzunehmen. Neue Verhandlungen über das Austrittsabkommen gebe es nicht. EU-Kommissionspräsident Juncker betonte, die EU bereite sich auch auf einen Austritt Großbritanniens ohne Vertrag vor. In der kommenden Woche werde er deshalb einen Leitfaden für den Fall eines harten Brexits vorstellen.