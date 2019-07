Das Rettungsschiff "Alex" der italienischen Hilfsorganisation "Mediterranea" ist inzwischen in den Hafen der Insel Lampedusa eingelaufen. Die Crew setzte sich damit über ein Dekret von Innenminister Salvini hinweg, das Schiffen mit Migranten die Einfahrt in italienische Häfen verbietet. An Bord der "Alex" befinden sich 41 aus dem Mittelmeer Gerettete. Die "Alan Kurdi" der deutschen Organisation "Sea Eye" mit 65 Migranten dagegen will sich an das Einfuhrverbot halten.

Der Reeder der "Alex", Alessandro Metz, erklärte über Twitter, der Vorwurf von Italiens Innenminister Matteo Salvini an die Seenotretter, sie seien Menschenhändler, sei eine "infame Beschuldigung". Salvini werde sich dafür "vor Gericht" verantworten müssen. Weiter teilte die italienische Organisation mit, sie habe verschiedene Lösungen vorgeschlagen, um die Schiffbrüchigen nach Malta zu bringen, aber immer nur ein "Nein" als Antwort erhalten.

Deutsche Organisation will Verbot beachten

Auch die "Alan Kurdi" hatte zunächst Kurs auf die italienische Insel Lampedusa genommen. Inzwischen entschied die Regensburger Organisation aber, vorerst nicht in italienische Hoheitsgewässer zu fahren. Einsatzleiter Gorden Isler sagte der Deutschen Presse-Agentur telefonisch, dass der Zoll der Besatzung das Dekret von Innenminister Salvini ausgehändigt habe. Das Dekret verbietet die Einfahrt in die Gewässer des Landes. "Wir beachten erstmal dieses Verbot", versicherte Isler. Ohne triftigen Grund werde man nicht dagegen verstoßen.

"Libyen nicht sicher"

Die Organisation hatte die Flüchtlinge vor der Küste Libyens von einem Schlauchboot geborgen und an Bord der "Alan Kurdi" geholt. Die Mannschaft schlug ein Angebot der libyschen Regierung aus, die Menschen wieder zur Küste zurückzubringen. Libyen sei kein sicherer Hafen, deshalb steuere man nun die 80 Meilen entfernte italienische Insel Lampedusa an. Die "Alan Kurdi" wird voraussichtlich am frühen Morgen dort ankommen. An Bord des Schiffes seien vorrangig Flüchtlinge aus Somalia, hieß es von der Hilfsorganisation. Mehr als die Häfte habe angegeben, minderjährig zu sein. Der jüngste von ihnen sei zwölf Jahre alt. Die "Alan Kurdi" hat 65 Migranten an Bord. Deutschland hat der EU-Kommission angeboten, einige Gerettete von den beiden Flüchtlingsschiffen aufzunehmen.

Kundgebungen in ganz Deutschland

In ganz Deutschland finden heute Kundgebungen für die zivile Seenotrettung im Mittelmeer und für sichere Fluchtwege statt. Dazu hieß es von Seiten der internationalen "Seebrücke"-Bewegung, der Anlass sei eine fortwährende Behinderung und Kriminalisierung der Helferinnen und Helfer.

Veranstaltungen sind in mehr als 80 Städten geplant, darunter Berlin, Hamburg, Düsseldorf, Köln, Frankfurt am Main, Leipzig und München.



Mit den Aktionen soll auch der Einsatz der Kapitänin der "Sea-Watch 3" gewürdigt werden: Carola Rackete war mit 40 Flüchtlingen an Bord ohne Erlaubnis der italienischen Behörden in den Hafen der Mittelmeerinsel Lampedusa eingelaufen. Nach drei Tagen Hausarrest ist sie nun wieder frei, ihr Prozess läuft weiter.