Die italienische Küstenwache hat in der Nähe von Lampedusa 57 Migranten auf einem Boot entdeckt und auf die Insel gebracht.

Nach Angaben der Nachrichtenagentur Ansa wurden die Menschen in ein Aufnahmezentrum gebracht. Ein Junge musste zunächst ärztlich versorgt werden, weil er offenbar einen Nervenzusammenbruch erlitten hatte.



Vor Lampedusa harrt derzeit das spanische Rettungsschiff "Open Arms" aus, das zahlreiche Geflüchtete an Bord genommen hatte. Nach einer Erlaubnis der italienischen Regierung durften gestern Abend 27 minderjährige Migranten das Schiff verlassen und auf Lampedusa an Land gehen. Zwei weitere Minderjährige blieben an Bord, weil sie nicht alleine reisen. Damit befinden sich jetzt noch 107 Migranten auf der "Open Arms", die auf einen Hafen zum Einlaufen wartet.