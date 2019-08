Die sizilianische Staatsanwaltschaft hat angeordnet, dass die Flüchtlinge an Bord des Rettungsschiffs "Open Arms" in Italien an Land gebracht werden. Wie die Behörde in Agrigent weiter mitteilte, soll das spanische Schiff zudem beschlagnahmt werden. Laut Medienberichten hatte sich der zuständige Staatsanwalt vor seiner Entscheidung ein Bild von der Lage auf der "Open Arms" gemacht.

Das Rettungsschiff ankert seit mehr als zwei Wochen vor der italienischen Insel Lampedusa, weil die Regierung in Rom ein Einlaufen in den Hafen verweigert. Heute sprangen erneut mehrere der Flüchtlinge über Bord. Sie wurden von der italienischen Küstenwache aus dem Wasser gezogen und auf die Insel gebracht. Damit befinden sich nun noch rund 80 Flüchtlinge auf dem Hilfsschiff.



Unklar ist, ob nun wie angekündigt ein spanisches Marineschiff zur "Open Arms" kommen soll, um die Flüchtlinge nach Mallorca zu bringen. Ministerpräsident Sanchez hatte erklärt, so wolle man den humanitären Notfall lösen. Das Marineschiff würde allerdings nicht vor Freitag ankommen.