Der schwarz-rote Senat brachte dazu einen Gesetzentwurf für ein sogenanntes Sondervermögen in Höhe von fünf Milliarden Euro auf den Weg. Finanzsenator Evers sagte, die Summe solle über Kredite finanziert werden und in Vorhaben fließen, die nicht über den regulären Landeshaushalt bezahlt würden. Ziel sei es, die Umstellung auf fossilfreie Energie zu beschleunigen. Grundsätzlich ist das Geld laut Evers unter anderem für Vorhaben gedacht, die den Klimaschutz im Gebäudesektor, bei Verkehr und Mobilität sowie in der Wirtschaft beschleunigen. Der Gesetzentwurf wird nun im Abgeordnetenhaus beraten.

Der Bund der Steuerzahler Berlin kritisierte die geplanten "Sonderschulden" als fiskalischen Dammbruch, der die verfassungsmäßige Schuldenbremse wegzuschwemmen drohe.

Diese Nachricht wurde am 25.07.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.