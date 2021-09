Angesichts der drohenden humanitären Katastrophe in Afghanistan haben die Vereinten Nationen eine hochrangig besetzte Hilfskonferenz für das Land angekündigt. Nach UNO-Angaben wird die Hälfte aller Kinder unter fünf Jahren in den nächsten 12 Monaten voraussichtlich akut unterernährt sein. Die Geberkonferenz soll am 13. September in Genf stattfinden.

Wie ein UNO-Sprecher erklärte, steht Afghanistan vor einer humanitären Katastrophe. Jede dritte Person wisse nicht, wo sie ihre nächste Mahlzeit herbekommen solle. "Die Konferenz wird sich für eine rasche Aufstockung der Finanzierung einsetzen, damit die lebensrettende humanitäre Operation fortgesetzt werden kann", hieß es. Fast die Hälfte der 38 Millionen Menschen in Afghanistan benötigten humanitäre Hilfe.



UNO-Generalsekretär Guterres hatte zuletzt bereits gefordert, angesichts der schweren Dürre und des bevorstehenden harten Winters in Afghanistan müssten dringend zusätzliche Nahrungsmittel, Behelfsunterkünfte und medizinische Hilfsgüter in das Land gebracht werden. Er forderte alle Beteiligten auf, den sicheren und ungehinderten Zugang zu lebenswichtigen Hilfsgütern sowie für alle humanitären Helfer zu ermöglichen. Nach UNO-Angaben dürften die Nahrungsmittelreserven des Welternährungsprogramms bis Ende September reichen.



Unterdessen wurde bekannt, dass US-Außenminister Blinken am Montag auf dem US-Militärstützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz erwartet wird. Von dort aus will er zusammen mit Außenminister Maas eine Schaltkonferenz mit mehr als 20 Ländern leiten, die Schutzsuchende aus Afghanistan aufnehmen.

Diese Nachricht wurde am 04.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.