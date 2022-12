"Letzte Generation"

Landebahn am Münchner Flughafen nach Klima-Protest wieder frei

Wegen einer Protestaktion der Gruppe "Letzte Generation" ist am Münchner Flughafen vorübergehend eine der beiden Start- und Landebahnen gesperrt worden. Nach Angaben des Flughafens hatten sich mehrere Personen am Rollfeld im Norden festgeklebt. Inzwischen sind beide Start- und Landebahnen wieder in Betrieb.

08.12.2022