Eine Falcon-9-Rakete des "SpaceX"-Unternehmens hat - nach mehreren Verschiebungen des Starts - am US-Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida abgehoben . Sie hat einen Mond-Lander der japanischen Firma "Ispace" an Bord. Der Lander heißt "Hakuto" - nach dem weißen Hasen, der nach einer japanischen Legende auf dem Mond lebt. Nach der Landung soll "Hakuto" zwei Mond-Rover aussetzen - darunter den ersten Rover der Vereinigten Arabischen Emirate, Rashid. An der kompletten Mission ist auch die europäische ESA beteiligt. "Hakuto" soll nächstes Jahr im April auf dem Mond landen - passend zum asiatischen Jahr des Hasen. Der Weg dorthin dauert so lange, weil die Mission einer besonders treibstoffsparenden Route folgt, bei der sie die Schwerkraft von Erde und Sonne nutzt.