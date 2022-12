Eine Falcon-9-Rakete des "SpaceX"-Unternehmens hat - nach mehreren Verschiebungen des Starts - am US-Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida abgehoben . Sie hat einen Mond-Lander der japanischen Firma "Ispace" an Bord. Nach der Landung soll der Lander zwei Mond-Rover aussetzen - darunter den ersten Rover der Vereinigten Arabischen Emirate, "Rashid". An der kompletten Mission ist auch die europäische ESA beteiligt. Der Lander soll nächstes Jahr im April auf dem Mond landen. Der Weg dorthin dauert so lange, weil die Mission einer besonders treibstoffsparenden Route folgt, bei der sie die Schwerkraft von Erde und Sonne nutzt.