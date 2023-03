Merseburg

Landes-Energieminister-Konferenz für Erleichterungen bei Anschluss von Mini-Solaranlagen

Die Energieminister der Bundesländer haben sich bei ihrer Konferenz in Merseburg in Sachsen-Anhalt einstimmig für Erleichterungen beim Anschluss von Mini-Solaranlagen etwa auf dem Balkon oder an der Hausfassade ausgesprochen.

30.03.2023