Nach der Einstufung der AfD in Thüringen als extremistisch sind die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten des Bundeslandes an ihre Pflicht zur Verfassungstreue erinnert worden.

Eine entsprechende Belehrung sei Ende Juli versandt worden, teilte das Landesinnenministerium in Erfurt mit. In dem Schreiben wurden die Beamtinnen und Beamten "mit Nachdruck" auf ihre Verfassungstreue hingewiesen. Bei Verstößen drohen demnach Disziplinarmaßnahmen und arbeitsrechtliche Konsequenzen. Eine Mitgliedschaft im AfD-Landesverband sei ein gewichtiger Anhaltspunkt für einen Verstoß, hieß es. Allerdings müsse jeder Einzelfall geprüft werden, weitere Aspekte müssten in die Beurteilung aufgenommen werden. Die Polizistinnen und Polizisten mussten die Belehrung unterschreiben. Nach Angaben des Innenministeriums findet eine Überprüfung von Parteimitgliedschaften bei Polizeibeamten nicht statt.



AfD-Landes- und Fraktionschef Höcke kritisierte das Vorgehen. Im Interview mit dem MDR sprach er von "mafiösen Strukturen". Aus Sicht der Polizeigewerkschaften geht der Vorgang in Ordnung. Belehrungen seien bei der Polizei normal, sagte der stellvertretende Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei in Thüringen, Scholz. Zwar sei eine Verknüpfung mit einer politischen Partei für ihn neu. Mit Blick auf die Einstufung der AfD wäre aber eher ein Problem gewesen, hätte man das nicht gemacht. Ähnlich äußerte sich die Deutsche Polizeigewerkschaft in Thüringen.

Diese Nachricht wurde am 13.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.