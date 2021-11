Corona-Maßnahmen werden in Teilen Deutschlands verschärft: Die Politik setzt unter anderem auf die 2G-Regel (Archivbild). (Marijan Murat/dpa)

In Brandenburg ist unter anderem die Ausweitung der 2G-Regel auf Teile des Einzelhandels geplant. Zutritt erhielten dann nur noch Geimpfte und Genesene. Auch der Berliner Senat berät über weitere Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie. In Rheinland-Pfalz beschließt das Kabinett heute die neue Corona-Bekämpfungsverordnung. In Bayern sollen nach der Einigung der Koalitionsspitzen von CSU und Freien Wählern heute das Kabinett und der Landtag die neuen verschärften Regeln beschließen. Die niedersächsische Landesregierung stellt die neue Corona-Verordnung vor. In Thüringen plant die rot-rot-grüne Landesregierung ebenfalls strengere Infektionsschutzregeln einzuführen. Auch Mecklenburg-Vorpommern verstärkt die Schutzmaßnahmen. Es werde angesichts der schwierigen Lage insbesondere für Ungeimpfte deutliche Einschränkungen geben, kündigte ein Regierungssprecher an.

