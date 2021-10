Auch in Thüringen hat sich die CDU mit dem schlechten Landesergebnis der Partei bei der Bundestagswahl beschäftigt.

Der Thüringer CDU-Vorsitzende Hirte nannte das Abschneiden auf einem Landesparteitag "desaströs". Die CDU hatte in dem Bundesland mit 16,9 Prozent ihr bisher schlechtestes Ergebnis erzielt. Zudem verlor sie zahlreiche Direktmandate an die AfD. Hirte sagte, der Wahlkampf habe auch an den Themen gekrankt. Dies sei in den ostdeutschen Bundesländern besonders deutlich geworden. Man habe es dort nicht geschafft, die besondere Situation in den neuen Ländern ausreichend zu thematisieren. Zudem habe die Unionsfamilie auch in Thüringen mit dem Spitzenkandidaten Laschet gefremdelt. Die Landes-CDU wollte sich auf dem Parteitag per Leitantrag dafür aussprechen, einen künftigen Bundesvorsitzenden per Mitgliederbefragung zu wählen.

