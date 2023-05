Bremen

Landes-SPD lädt zu Sondierungen über künftige Regierung ein

In Bremen hat die SPD nach ihrem Sieg bei der Bürgerschafts-Wahl CDU, Grüne, Linke und FDP jeweils zu Sondierungsgesprächen über eine Koalition eingeladen. Dies teilte ein Parteisprecher am Abend nach einer Sitzung des Landesvorstands mit. Die Gespräche sollen am Freitag und Samstag stattfinden.

17.05.2023