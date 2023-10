FDP-Landes- und Kommunalpolitiker kritisieren ihre Bundestagsfraktion. (picture alliance / Flashpic / Jens Krick)

In einem offenen Brief von 26 FDP-Politikern, aus dem die Deutsche Presse-Agentur zitiert, wird der Regierung in Berlin die Schuld für das schlechte Abschneiden auf Landesebene gegeben. Ihrer eigenen Partei werfen sie vor, sich in der Koalition bis zur Unkenntlichkeit verbogen zu haben. In dem Brief wird der Parteivorstand zudem aufgefordert, sich mit vorhandenen Alternativen ernsthaft auseinanderzusetzen und gegebenenfalls nach anderen Koalitionspartnern zu suchen.

Die FDP hatte bei den Wahlen am 8. Oktober in Bayern den Einzug in den Landtag verpasst und in Hessen nur knapp geschafft.

Diese Nachricht wurde am 31.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.