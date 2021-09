Bahnreisende müssen sich auch am Wochenende auf zahlreiche Zugausfälle und Verspätungen einstellen. Nachdem die Deutsche Bahn auch in zweiter Instanz mit dem Versuch gescheitert war, den laufenden Streik gerichtlich zu stoppen, setzt die Lokführergewerkschaft GDL ihren Arbeitskampf unvermindert fort. Die Bahn rechnet bundesweit mit Beeinträchtigungen.

Für Fahrgäste im Fernverkehr werde man etwa 30 Prozent der üblichen Kapazität anbieten. Es werde geraten, nicht zwingend notwengige Reisen zu verschieben. Die GDL will ihren Streik erst am Dienstagmorgen beenden.



Das Gericht hatte festgestellt, dass die Gewerkschaft ihren Streik fortsetzen darf. Zur Begründung hieß es, die GDL verfolge tariflich regelbare Ziele. Bahn-Vorstand Seiler sagte nach dem Urteil, sein Unternehmen habe im Interesse seiner Kunden alles unternommen, damit die GDL ihre Blockade der Tarifverhandlungen aufgebe. Seiler betonte, dass Streikrecht als Grundrecht nicht infrage stellen zu wollen. GDL-Chef Weselsky zeigte sich nach der Entscheidung des Landesarbeitsgerichts erleichtert. Der Streik sei rechtmäßig, zulässig und verhältnismäßig.



Im Tarifstreit fordert die GDL 3,2 Prozent mehr Geld für die Beschäftigten bei einer Laufzeit des Tarifvertrags von 28 Monaten. Die Deutsche Bahn bietet zwar auch 3,2 Prozent, jedoch in erst später greifenden Schritten. Zudem soll der Vertrag 36 Monate gelten. Die Bahn ist nun auch bereit, eine Corona-Prämie von bis zu 600 Euro zu zahlen.

Diese Nachricht wurde am 04.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.