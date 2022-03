Landes-Chef der Linken in Sachsen-Anhalt tritt zurück, (Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild)

Das teilte die Linkspartei in Magdeburg mit. Gebhardt war erst vor einer Woche auf dem Landesparteitag in Leuna im Amt bestätigt worden - allerdings mit einer knappen Mehrheit von 50,4 Prozent. Zu den Gründen für seinen Rücktritt äußerte sich Gebhardt nicht. Die Co-Vorsitzende der Linken in Sachsen-Anhalt, Böttger, erklärte, sie respektiere die Entscheidung Gebhardts. Nach dessen knappen Wahlergebnis fehle die belastbare Grundlage, dem Landesverband vorzustehen.

Diese Nachricht wurde am 13.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.