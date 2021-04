Nach dem Munitionsskandal beim Sächsischen Landeskriminalamt sollen die Spezialeinheiten dort effektiver kontrolliert werden.

Das kündigte LKA-Chef Kleine nach einer Sondersitzung des Innenausschusses im Dresdner Landtag an. Zunächst werde es eine Inventur in allen Waffenkammern der Spezialeinsatzkommandos geben. Dabei soll geprüft werden, welche Munition für Schießübungen in den vergangenen Jahren entnommen wurde und wofür sie genutzt wurde. Auch soll untersucht weden, ob es Kontakte zur rechten Szene gab. Das betroffene Einsatzkommando werde aufgelöst, erklärte Kleine.



Anfang der Woche war bekannt geworden, dass Polizisten eines mobilen Einsatzkommandos ohne Erlaubnis an einem Schießtraining auf einem Privatgelände teilgenommen hatten. Sie sollen den Schießplatz mit mindestens 7.000 Schuss Munition aus den Beständen des LKA versorgt haben. Der Kommandeur und drei Ausbilder wurden vom Dienst suspendiert, weitere Beamte wurden versetzt.

Diese Nachricht wurde am 01.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.