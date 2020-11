Landesparteitag in Schleswig-Holstein

Der Grünen-Vorsitzende Habeck hat den Regierungswillen seiner Partei nach der Bundestagswahl 2021 bekräftigt.

Man kämpfe im kommenden Jahr erstmals tatsächlich um den Führungsanspruch in Deutschland, sagte Habeck beim digitalen Landesparteitag der Grünen in Schleswig-Holstein. Dies werde die anderen Parteien herausfordern. Er betonte, die Bundesrepublik brauche eine Politik, die Probleme nicht weiter verschleppe oder nur repariere, sondern sie systematisch löse. Die Grünen müssten dazu bereit sein. Als Beispiel nannte er die Suche nach einem atomaren Endlager.



Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie betonte Habeck, die Parole "Zurück zur alten Ordnung" könne nicht in eine stabile Zukunft führen. Denn auch vor der Pandemie seien viele Dinge nicht gut gewesen.

