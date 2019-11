Bundeskanzlerin Merkel will die Digitalisierung in Deutschland beschleunigen.

Deutschland sei ein etwas träges Land geworden, sagte sie auf dem Landesparteitag der CDU Mecklenburg-Vorpommern in Binz. Es stünden jedoch tiefgreifende Veränderungen in der Verwaltung und in der Wirtschaft bevor. Melde- und Handelsregister sowie Gesundheitsdaten sollten bis Ende 2022 digitalisiert werden. Der Bund sei bereit, dabei mit den Ländern und Kommunen eng zusammenzuarbeiten, betonte Merkel.