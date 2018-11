Auf mehreren Landesparteitagen sind heute Personalentscheidungen getroffen worden.

In München wählten die Delegierten der CSU den Europapolitiker Weber zu ihrem Spitzenkandidaten für die Europawahl Ende Mai. Weber ist Fraktionschef der EVP im Europaparlament. Anfang November war er bereits zum Spitzenkandidaten der europäischen Konservativen gekürt worden. Im niederbayerischen Essenbach wurde Wirtschaftsminister Aiwanger erneut zum Landeschef der Freien Wähler in Bayern bestimmt.



Die rheinland-pfälzische SPD bestätigte in Wittlich Innenminister Lewentz im Amt des Parteivorsitzenden. Neuer Vorsitzender der baden-württembergischen SPD ist der Fraktionschef im Landtag, Stoch. Er setzte sich in Sindelfingen gegen den Bundestagsabgeordneten Castellucci durch.