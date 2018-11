Die Brandenburger SPD hat Ministerpräsident Woidke im Amt des Landesparteivorsitzenden bestätigt.

Auf einem Parteitag in Potsdam stimmten 80,8 Prozent der Delegierten für Woidke. Das sind etwas weniger als vor zwei Jahren.



In Schleswig-Holstein wählten die Delegierten eines CDU-Parteitags den Landesvorsitzenden Günther mit fast 89 Prozent der Stimmen erneut ins Amt. 2016 hatte er 81 Prozent erhalten.



Die CDU in Sachsen-Anhalt wählte Innenminister Stahlknecht zum neuen Landesparteichef. In Röblingen am See erhielt er 84,5 Prozent der Delegiertenstimmen.