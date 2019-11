In Brandenburg ist der Weg für eine sogenannte Kenia-Koalition aus SPD, CDU und Grünen frei.

Die Grünen sprachen sich in einer Urabstimmung mit 90,8 Prozent der Stimmen für den Koalitionsvertrag aus, wie die Partei am Nachmittag in Potsdam mitteilte. SPD und CDU hatten das Bündnis bereits gebilligt. Der Koalitionsvertrag soll morgen unterzeichnet werden.



Bei der Landtagswahl am 1. September hatte sich die SPD mit 26,2 Prozent als stärkste Kraft behauptet. Die CDU erhielt mit 15,6 Prozent ihr bisher schlechtestes Ergebnis in dem Bundesland. Die Grünen kamen auf 10,8 Prozent.