Bayern hat Tiertransporte in 17 Staaten verboten.

Betroffen sind Länder in Nordafrika, dem Nahen und Mittleren Osten sowie Mittelasien, darunter Ägypten, die Türkei, der Iran und Kasachstan. Als Grund führte die Landesregierung in München an, die Tierschutzstandards würden dort nicht sicher eingehalten. Bayerns Umweltminister Glauber teilte mit, er hoffe, dass sich möglichst viele Bundesländer dem bayerischen Vorgehen anschlössen. Tierschutz ende nicht an der Landesgrenze, betonte der Politiker der Freien Wähler. Schleswig-Holstein hatte Ende Februar einen zunächst vorläufigen Stopp von Exporten in Nicht-EU-Staaten erlassen.