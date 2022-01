Maskenpflicht in Schleswig-Holstein (dpa / Frank Molter)

Die Landesregierung beschloss, Veranstaltungen im Freien auf 100 Personen zu begrenzen, in Innenbereichen auf maximal 50. Geimpfte und Genesene dürfen sich nun auch im öffentlichen Raum nur noch zu zehnt treffen - das galt vorher nur für Wohnungen. In Diskotheken und Bars in Schleswig-Holstein werden im Rahmen der 2G-plus-Regel nur noch negative PCR-Tests akzeptiert, die nicht älter als 24 Stunden sein dürfen. Die neuen Verordnungen gelten ab Dienstag.

Ministerpräsident Günther forderte die Bundesregierung auf, die epidemische Lage von nationaler Tragweite wieder einzuführen. Der CDU-Politiker sagte in Kiel, sollte dies nicht geschehen, werde er den Landtag bitten, diese Lage für das Land festzustellen. In Schleswig-Holstein regiert eine Koalition aus CDU, Grünen und FDP.

