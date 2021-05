Sieben Wochen nach der Landtagswahl in Baden-Württemberg haben sich Grüne und CDU nach einem Medienbericht auf die Fortsetzung ihrer Koalition geeinigt.

Die Deutsche Presse-Agentur berichtet unter Berufung auf Teilnehmer der Koalitionsverhandlungen, die beiden Parteien hätten sich gestern schon weitgehend geeinigt. Weiter heißt es, wegen der Corona-Pandemie fehlten im Haushalt in den kommenden drei Jahren voraussichtlich etwa vier Milliarden Euro. Grüne und CDU hätten sich darauf verständigt, in ihrem Koalitionsvertrag den Finanzbedarf für ihre neuen Projekte offen zu lassen.



Am kommenden Mittwoch soll der Vertrag der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Nächsten Samstag sollen dann Parteitage von Grünen und CDU über das Ergebnis abstimmen.

