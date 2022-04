Rheinland-Pfalz

Zerstörungen in Ahrbrück (picture alliance / Eibner-Pressefoto | Augst / Eibner-Pressefoto)

Vor dem Untersuchungsausschuss des Landtags in Mainz erklärte die Regierungschefin gestern, noch am späten Abend des 14. Juli habe es aus ihrer Sicht keinen Hinweis darauf gegeben, dass es zu einem solchen Ereignis kommen werde. Zudem sei sie davon ausgegangen, dass der Kastrophenschutz funktioniere, sagte die SPD-Politikerin in der Befragung. Tatsächlich waren schon am frühen Abend des 14. Juli zahlreiche Ortschaften am Oberlauf der Ahr überflutet und teilweise von der Außenwelt und der Stromversorgung abgeschnitten.

Innenminister Lewentz sagte, er habe erstmals gegen 23 Uhr Hinweise auf die verheerene Situation erhalten. Auf Bildern eines Polizeihubschraubers sei starkes Hochwasser erkennbar gewesen, keineswegs aber eine Flutwelle. In der Nacht habe es dann keinen direkten Kontakt zwischen Mitgliedern der Landesregierung gegeben, erklärte der SPD-Politiker.

