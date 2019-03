Mehrere Kommunen in Schleswig-Holstein nehmen insgesamt 22 Schiffsflüchtlinge aus dem Mittelmeer auf.

Landesinnenminister Grote sagte in Kiel, die Asylsuchenden würden zunächst in Erstaufnahmeeinrichtungen untergebracht und später den Städten Kiel, Lübeck und Flensburg sowie der Insel Sylt zugewiesen. Der CDU-Politiker dankte den Kommunen für ihr Engagement.



Die Flüchtlinge halten sich derzeit in Italien und auf Malta auf. Deutschland hat sich bereit erklärt, insgesamt 69 aus Seenot gerettete Menschen aufzunehmen. Nur unter dieser Bedingung durften sie in den beiden Staaten an Land gehen.