Hartz-IV-Empfänger müssen den Weg zur Arbeit unter Umständen mit dem Fahrrad zurücklegen.

Laut einer heute veröffentlichten Entscheidung des Landessozialgerichts Niedersachsen-Bremen im Eilverfahren sind Strecken von weniger als zehn Kilometern zumutbar. Das gelte auch in den Wintermonaten und nach 20 Uhr, teilten die Richter in Celle mit.



Zugrunde lag der Fall eines 28-jährigen Mannes. Er wohnt in der Bremer Innenstadt und absolviert eine Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann in einem 35 Kilometer entfernten Einkaufszentrum im Bremer Umland. Für die Anschaffung eines Autos beantragte er beim Jobcenter 4.500 Euro Fördergeld. Öffentliche Verkehrsmittel könne er nicht benutzen, argumentierte der Mann. Der örtliche Bahnhof sei 5,5 Kilometer entfernt und der letzte Bus dorthin fahre um 19 Uhr, also noch vor seinem Dienstschluss.



Das Jobcenter lehnte die Förderung jedoch ab, da der Mann nicht auf ein Auto angewiesen sei. Er könne den Bahnhof auch mit dem Fahrrad oder mit einer Fahrgemeinschaft erreichen. Diese Rechtsauffassung bestätigte das Gericht nun. Zudem habe die Strecke keine nennenswerten Steigungen oder Gefahrenstellen, heißt es. [AZ L 15 AS 200/19 B ER]