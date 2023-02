Iranischer Rial verliert weiter an Wert. (picture alliance / Christian Ohde)

In den Wechselstuben erreichte der Dollar-Kurs erstmals mehr als 500.000 Rial. Gestern hatten die EU-Außenminister wegen schwerer Menschenrechtsverstöße im Rahmen der jüngsten Proteste neue Sanktionen gegen Verantwortliche im Iran verhängt. Experten zufolge sind auch die festgefahrenen Verhandlungen zur Wiederbelebung des internationalen Atomabkommens von 2015 ein Grund für die Entwicklung. Händler auf dem Devisenmarkt seien verunsichert, hieß es. In den vergangenen zehn Jahren hat der Rial gegenüber dem Euro mehr als 90 Prozent an Wert verloren.

21.02.2023