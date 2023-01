Die Streiks in Frankreich gegen die geplante Rentenreform betreffen auch den Metro- und Zugverkehr. (Michel Euler/AP/dpa)

In der Hauptstadt Paris verkehrt die Metro nur sporadisch. Zwei von drei Verbindungen mit dem Hochgeschwindigkeitszug TGV sind gestrichen. Außerdem wird die Hälfte aller Grundschullehrerinnen und -lehrer nach Gewerkschaftsangaben nicht unterrichten. Die Stromproduktion sank in den Morgenstunden um 4,4 Prozent, da sich Arbeiter in Kraftwerken den Ausständen angeschlossen hatten. In ganz Frankreich sind mehr als 200 Kundgebungen und Protestaktionen angemeldet.

Vor rund zwei Wochen hatte es bereits landesweite Proteste in Frankreich gegen die Reform gegeben. Die französische Regierung will das Renteneintrittsalter bis zum Jahr 2030 schrittweise von 62 auf 64 Jahre anheben. Premierministerin Borne bezeichnete das gestern als "nicht verhandelbar".

