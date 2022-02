Die iranische Flagge. (picture alliance / dpa / Jerzy Dabrowski)

Die Kundgebungen fanden laut einem Bericht der iranischen Zeitung "Etemad" bereits am Samstag in mehr als 100 Städten statt. In Teheran zogen Demonstranten demnach vor das Parlament; in mehreren Provinzhauptstädten versammelten sie sich vor Büros des Bildungsministeriums.

Die Lehrer fordern seit Monaten eine bessere Bezahlung, da im Iran die Lebenshaltungskosten stark angestiegen sind. Außerdem wollen sie erreichen, dass ihre Renten an das Niveau anderer Beschäftigter des öffentlichen Sektors angeglichen werden.

Diese Nachricht wurde am 21.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.