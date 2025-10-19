Tausende Menschen gehen in Washington auf die Straße, um gegen US-Präsident Trump zu protestieren. (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Tom Hudson)

In Luftaufnahmen von dort waren Menschenmassen in zentralen Parks und Straßen zu sehen. Die Veranstalter haben zu Demonstrationen in rund 2.600 Städten aufgerufen. Sie erwarteten eine Beteiligung von mehreren Millionen Menschen. Es war die dritte Massenkundgebung gegen die US-Regierung, seit Trump Mitte Januar seine zweite Amtszeit angetreten hat.

Die Republikanische Partei Trumps kritisierte die Demonstrationen als - wie es hieß - "Hasskundgebungen gegen Amerika". Führende Parteimitglieder bezeichneten die Kundgebungsteilnehmer als Kommunisten und Marxisten.

Der Präsident hält sich an diesem Wochenende nicht in Washington auf, sondern befindet sich in seiner Residenz in Palm Beach in Florida. Dort gibt er ein Spendendinner für seine politische Arbeit. Ein Platz am Tisch in Trumps Golf-Club kostet eine Million US-Dollar.

Diese Nachricht wurde am 19.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.